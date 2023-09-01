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16:48, 1 сентября 2023Экономика

Биржевые цены на бензин и дизель обновили исторические максимумы

Цены на бензин и дизельное топливо на СПбМТСБ обновили исторические максимумы

Фото: Alejandro Martа / Globallookpress.com

Стоимость дизельного топлива и бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в первый день осени обновила исторические максимумы, свидетельствуют данные площадки.

Летнее дизельное топливо по территориальному индексу европейской части России выросло в цене на 1,32 процента, до 68 002 рублей за тысячу литров. При этом за весь август оно подорожало на 18,8 процента.

Бензин АИ-95 поднялся в цене до 74 768 рублей за тонну (плюс 0,62 процента), а бензин АИ-92 — до 64 633 рублей за тонну (плюс 1,07 процента). Сжиженные углеводородные газы (СУГ) и авиакеросин подорожали на 0,17 процента, до 29 425 рублей и 69 035 рублей за тонну соответственно, мазут — на 0,34 процента, до 33 910 рублей за тонну.

С 1 сентября в России вступает в силу новое правило начисления компенсаций по демпферному механизму. Суммы, которые должны были получить нефтяные компании, сокращаются в два раза. Минфин объяснял корректировку изменившимися обстоятельствами, а также тем, что новые правила позволят экономить 30-50 миллиардов рублей ежемесячно.

Новые правила называют одной из основных причин роста биржевых цен. Так как за стоимостью бензина в рознице следит Федеральная антимонопольная служба (ФАС), поставщики пытаются увеличить экспорт топлива и тем самым избежать потерь.

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Ситуация приводит к проблемам с доступностью бензина и дизельного топлива во многих регионах страны. Коммерческий директор сети заправок «Нефтьмагистраль» Сергей Соловьев заявил, что без экстренных мер со стороны властей ситуация закончится разорением независимых АЗС, после чего даже крупные нефтяные компании начнут поднимать цены из-за убытков.

Ранее сегодня сообщалось, что в Минэнерго намерены за две недели решить вопрос дефицита топлива и снижения цен на него. Ведомство хочет увеличить объем торгов на бирже, переориентировать часть экспорта на внутренний рынок и нарастить загруженность мощностей на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). Такие меры обсуждаются как минимум месяц, однако до конкретных решений дело пока не дошло.

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    Платон Щукин
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