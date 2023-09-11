В России розничные цены на топливо продолжили расти

Стоимость бензина Аи-95 на заправках Москвы выросла до 56,07 рубля за литр

В России продолжили расти розничные цены на топливо — дизель на московских заправках в среднем за неделю с 4 по 11 сентября подорожал на 51 копейку, до 61,66 рубля за литр. Об этом сообщает Московская топливная ассоциация (МТА) в еженедельной аналитике.

Темпы роста стоимости дизельного топлива ускорились почти вдвое — неделей ранее цена выросла только на 24 копейки. При этом бензин Аи-92 с 4 по 11 сентября подорожал на 11 копеек, до 50,56 рубля, а Аи-95 — на 12 копеек, до 56,07 рубля за литр. Цена марки бензина Аи-100 выросла на 57 копеек, до 68,83 рубля за литр.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что ведомство проводит проверку цен на топливо в сегменте мелкого опта и подозревает дополнительные наценки, влияющие на рост конечных цен на бензин. «В частности, это услуги нефтебаз, услуги посредников», — объяснил он.

Королев добавил, что в ряде регионов ФАС зафиксировала значительное повышение цен, сейчас служба сделала соответствующие запросы. «Будет проанализирована цепочка формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю», — сообщили в пресс-службе ведомства. При выявлении фактов нарушений ФАС примет меры антимонопольного реагирования.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов назвал главными виновниками нехватки бензина на юге России этим летом недобросовестных участников рынка, которые пытаются создать искусственный дефицит. По его мнению, логистические сложности повлияли на ситуацию в меньшей степени, чем те, кто пытался сыграть на ситуации и закрывал заправки. Министр подчеркнул, что ведомство старается пресекать такие действия, а потребности внутреннего рынка полностью обеспечены.