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12:30, 14 сентября 2023Экономика

В Минэнерго рассказали о продолжении борьбы с ростом цен на бензин

Первый замглавы Минэнерго Сорокин рассказал о борьбе с серым экспортом бензина

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Российское правительство продолжает обсуждать меры по борьбе с топливным кризисом в стране. Одной из приоритетных остается борьба с серым экспортом, однако планируется и донастройка стимулов оставлять топливо внутри страны. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал первый замглавы Минэнерго Павел Сорокин.

Он подчеркнул, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом, но ажиотажный спрос в отдельных регионах, вызванный ремонтом нефтеперерабатывающих заводов и сложностями с подвозом топлива, создает ощущение дефицита.

Также Сорокин признал, что свое влияние оказывает девальвация рубля в последние месяцы и рост котировок нефтепродуктов на всех мировых рынках. Так, в начале лета разница между ценой на сырую нефть и на дизельное топливо составляла 140-150 долларов на тонну, а к концу лета она достигла 300 долларов. А российский внутренний рынок не до конца отвязан от внешнего.

По словам чиновника, введение института уполномоченных экспортеров топлива позволил бы контролировать неучтенный вывоз его из страны. В этом случае на биржу пойдут дополнительные объемы, цены упадут, а дефицит рассосется.

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Сорокин не указал, в какие сроки возможно принятие таких мер. Впервые о борьбе с серым экспортом власти заговорили два месяца назад, еще до сообщений о дефиците, однако никаких конкретных действий предпринято не было. В Минэнерго обещали, что к середине сентября все трудности с топливом будут разрешены.

К настоящему времени участники рынка продолжают сообщать о нехватке топлива. Количество регионов и компаний, столкнувшихся с проблемами, растет. Между тем стоимость бензина и дизеля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже устанавливает исторические рекорды каждый день. По состоянию на четверг, 14 сентября, цены на летнее дизельное топливо к этому времени достигли 73 210 рублей.

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    Платон Щукин
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