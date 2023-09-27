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13:45, 27 сентября 2023Экономика

Внезапный рост цен на бензин в России объяснили

«Ъ»: бензин в России подорожал из-за высокого спроса и запрета на экспорт

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

После резкого снижения стоимости бензина из-за запрета на вывоз из страны топлива биржевые цены снова начали расти. Представители рынка объясняют это увеличившимся спросом на подешевевший товар и надеждой на быструю отмену экспортных ограничений, сообщает «Коммерсантъ».

После самого масштабного падения стоимости топлива за всю историю торгов на бирже произошел «ожидаемый отскок цен», заявил вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов. Его причиной стал отложенный спрос, на который повлияло снятие запрета на экспорт некоторых нефтепродуктов.

По мнению эксперта по топливному рынку Михаила Турукалова, причиной подорожания топлива на бирже стало убеждение участников рынка, что ограничения носят кратковременный характер. Представители отрасли считают, что, если меры затянутся, нефтекомпаниям придется снижать переработку, а вслед за этим и выпуск топлива.

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На фоне резкого роста цен правительство России решило временно ограничить вывоз из страны бензина и дизельного топлива. Запрет коснулся бензина товарных групп и дизтоплива, в том числе приобретенного на биржевых торгах, за некоторыми исключениями, которые имеют незначительную долю в общем экспорте.

Временный запрет на вывоз нефтепродуктов из страны объяснили необходимостью снизить цены на топливо для потребителей и борьбой с серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал одной из главных причин запрета экспорта дефицит топлива для сельского хозяйства, угрожающий срывом уборочной кампании и посевных работ.

26 сентября оптовые цены на бензин и дизель на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) внезапно начали расти. Цена на бензин АИ-92 прибавила 2,06 процента и достигла 56 595 рублей за тонну. Бензин АИ-95 подорожал на 1,27 процента, до 58 846 рублей. Стоимость дизтоплива поднялась на 1,17 процента, до 61 559 рублей.

Вячеслав Агапов
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