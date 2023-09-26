Оптовые цены на бензин в России внезапно начали расти

В России выросли биржевые цены на бензин и дизель вопреки запрету экспорта

Оптовые цены на бензин и дизель в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 26 сентября внезапно начали расти вопреки введенному властями запрету на экспорт этих видов топлива, свидетельствуют данные площадки.

Цена на бензин АИ-92 прибавила 2,06 процента и достигла 56 595 рублей за тонну. Бензин АИ-95 подорожал на 1,27 процента, до 58 846 рублей. Летнее дизельное топливо поднялось в цене на 1,17 процента, до 61 559 рублей.

21 сентября на фоне резкого роста цен на бензин правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Речь в нем идет о запрете вывоза из страны бензинов товарных групп и дизтоплива, в том числе приобретенного на биржевых торгах, за некоторыми исключениями, которые имеют незначительную долю в общем экспорте.

В тот же день биржевые цены на топливо ожидаемо снизились. Причины их нынешнего возврата к росту неочевидны.