В России собрались увеличить выплаты нефтяникам

«Ъ»: правительство обсуждает увеличение демпферных выплат нефтяным компаниям

Правительство пока не решило, чем заменить действующий запрет на экспорт бензина и дизельного топлива, но одна из наиболее реальных инициатив заключается в увеличении выплат нефтяникам по демпферному механизму, пишет «Коммерсантъ».

Текущий коэффициент компенсации предлагается повысить с 0,5 до 0,8-1, а запустить его с ноября. Против выступает Минфин, потому что такое решение приведет к дополнительным расходам бюджета, компенсировать которые нечем.

В поддержку увеличения коэффициента на встрече с президентом России Владимиром Путиным в конце сентября выступал вице-премьер Александр Новак. По сведениям источником издания, такую же тему на совещании в Минэнерго поднимали представители бизнеса, а кроме того, они настаивали на повышении порога, при котором выплаты обнуляются.

Нынешние условия предполагают, что нефтяники прекращают получать выплаты в случае, если реальные цены на бензин и дизельное топливо превышают индикативные на 10 и 20 процентов соответственно. Так как в сентябре такая ситуация произошла, в совокупности бизнес недополучил 150 миллиардов рублей и теперь работает в убыток.

Один из собеседников издания отметил, что в отрасли хотели бы иметь страховку на случай повторения таких вариантов, но готового решения пока нет. Консенсуса нет ни в ведомствах, ни в нефтяных компаниях.

Тем временем падение цен на горючее из-за запрета экспорта создает новую проблему, связанную с затовариванием резервуаров для хранения дизельного топлива и системы «Транснефти». Если не купировать проблему, то нефтеперерабатывающим заводам придется сокращать переработку, а значит, есть шанс вновь спровоцировать дефицит бензина.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов на прошлой неделе указывал, что необходимо найти пакетное решение, которые бы позволило исправить перекосы на рынке топлива и не ударило бы по бюджету. В свою очередь Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов считает, что возвращение демпфера помогло бы стабилизировать цены на бензин на уровне 62-63 тысячи рублей за тонну, что ниже пиков августа, но все равно в полтора раза выше, чем в начале года.

