В России отменили запрет на экспорт бензина

Правительство РФ отменило временный запрет на экспорт бензина с 17 ноября

Правительство России приняло решение снять запрет на вывоз бензина из страны с 17 ноября. Об этом сообщает Минэнерго в пресс-релизе на своем сайте.

Ведомство объяснило, что сейчас ситуация на внутреннем рынке стабилизировалась, биржевые цены на топливо снизились, и в стране сформировались запасы автомобильного бензина в размере примерно двух миллионов тонн. Власти также посчитали необходимым отменить ограничения перед приходом зимы, когда спрос на бензин падает, и завершается цикл ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), — в этот период нельзя допустить разгрузки предприятий и необходимо обеспечить высокие уровни производства бензина, указано в сообщении.

Минэнерго также добавило, что продолжит мониторить цены на топливо. Кроме того, при необходимости ведомство допускает принятие оперативных мер на рынке.

Экспортные ограничения были введены в стране 21 сентября. Поводом для введения запрета стал рекордный рост биржевых цен на топливо и его дефицит в десятках регионов. Спустя две недели после запрета правительство частично разблокировало экспорт дизельного топлива, так как в стране начали заканчиваться резервуары для хранения топлива.

За минувшие почти два месяца биржевые цены на бензин снизились до уровня весны текущего года. По информации Reuters, об отмене запрета российских нефтяников предупредили еще на прошлой неделе.