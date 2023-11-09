Российским нефтяникам сообщили о скором снятии запрета на экспорт бензина

Reuters: Россия снимет ограничения на вывоз топлива за рубеж на следующей неделе

Уже на следующей неделе российские власти снимут все остававшиеся ограничения на вывоз бензина и дизельного топлива из страны. О том, что российских нефтяников предупредили о принятом решении, со ссылкой на три источника в отрасли сообщает Reuters.

Накануне министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал, что рассматривается возможность снятия запрета на экспорт некоторых марок бензина. Но собеседники агентства утверждают, что запреты, введенные 21 сентября, отменят полностью.

Один из них объяснил, что компания уже сформировала график экспорта и план переработки с учетом новых возможностей. Также в одной из компаний пояснили, что на рынке сформировался избыток бензина, продать столько внутри страны не получается.

До этого власти указывали, что запрет снимут после стабилизации ситуации на внутреннем рынке, однако не объясняли, при каких условиях она будет считаться завершившейся.

Поводом для введения запрета экспорта стал рекордный рост биржевых цен на топливо и его дефицит в десятках регионов. В том числе проблемы с доступностью горючего испытывали аграрии. Спустя две недели после запрета правительство частично разблокировало экспорт дизельного топлива, так как в стране начали заканчиваться резервуары для хранения.

За минувшие полтора месяца биржевые цены на топливо снизились до уровня весны этого года, однако по-прежнему остаются значительно выше, чем годом ранее. Розничные цены на АЗС также вызывают вопросы у властей. В связи с этим на прошлой неделе президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с нефтяными компаниями принять меры по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо. Доклады об исполнении поручений представят 10 ноября и 8 декабря.