Путин поручил правительству стабилизировать цены на бензин

Путин поручил правительству принять меры по стабилизации цен на бензин и топливо

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с нефтяными компаниями принять меры по стабилизации цен на бензин и дизельное топливо в стране. Об этом говорится в перечне поручений, его приводит ТАСС.

Речь идет как о розничных, так и об оптовых ценах на бензин. Также президент поручил обеспечить в достаточном объеме топливом сельхозпроизводителей.

Соответствующие доклады поручено предоставить Путину до 10 ноября и до 8 декабря этого года.

С августа стали появляться сообщения о дефиците бензина и дизельного топлива в десятках регионов страны. 21 сентября правительство ограничило экспорт нефтепродуктов.

В октябре жители Екатеринбурга также жаловались на дефицит бензина на многих заправках сети «Лукойл» в городе, а в Крыму власти договорились с работающими в регионе топливными компаниям об установлении ограничения цен на бензин и дизельное топливо.

