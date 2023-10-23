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13:50, 23 октября 2023Экономика

На многих заправках в российском городе пропал бензин

В Екатеринбурге на многих заправках «Лукойла» пропал бензин

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Жители Екатеринбурга пожаловались на дефицит бензина на многих заправках сети «Лукойл» в городе. Компания подтвердила нехватку топлива, пишет Е1.

Один из граждан сообщил изданию, что объехал пять заправок, и везде пропал Аи-100. На некоторых АЗС нет и Аи-95, добавил он. Другой гражданин заявил, что также исчез Аи-92. Еще один житель города рассказал, что работники заправок начали убирать цены на вывесках.

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На данный момент во всех регионах наблюдаются некоторые сложности с поставкой бензина, заявили на горячей линии «Лукойла». Там отметили, что на АЗС может не быть дизельного и других видов топлива, а узнать о наличии можно, только посетив ту или иную заправку.

Первые сообщения о дефиците бензина и дизельного топлива в российских регионах появились в середине августа. За месяц о проблемах рассказали в десятках регионов страны, после чего 21 сентября правительство запретило экспорт нефтепродуктов за незначительными ограничениями. Отмена запрета возможна только при полном насыщении внутреннего рынка, заявил первый замглавы Минэнерго страны Павел Сорокин.

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      Мария Грушко
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