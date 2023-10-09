В России назвали условие возобновления экспорта нефтепродуктов

Замглавы Минэнерго: экспорт нефтепродуктов возобновят при насыщении рынка России

Отмена запрета на экспорт нефтепродуктов из России возможна при полном насыщении внутреннего рынка. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на интервью РБК-ТВ первого замглавы Минэнерго страны Павла Сорокина.

По словам чиновника, на долю серого экспорта горючего приходится несколько процентов, но и этого достаточно для нарушения стабильности рынка. «один-два процента дефицита или профицита на биржевых торгах для любого товара достаточно», — сказал Сорокин, комментируя изменения правил зарубежных поставок топлива.

Запрет был введен российским правительством 21 сентября. Тогда его назвали бессрочным. Ограничения смягчили на прошлой неделе, сделав это в рамках мер по сохранению стабильности на рынке топлива.

Решено было отменить их в части экспорта дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее половины от произведенного дизельного топлива. Для тех же, кто не занимается производством сам, вводится заградительная пошлина в размере 50 тысяч рублей за тонну. Отгрузку дизеля из Приморска и Новороссийска уже возобновили.