Поставкам за рубеж одного вида топлива из России предсказали снижение в два раза

Эксперт Кондратьев: экспорт дизеля из России упадет в октябре в два раза

Объем поставок за рубеж российского дизельного топлива на фоне решения правительства о частичном их возобновлении снизится в два раза относительно обычного для страны уровня, заявил ТАСС заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Эксперт предсказал, что в октябре поставки этого вида топлива по системе «Транснефти» составят около 1,4-1,5 миллиона тонн.

О том, что российский кабмин рассматривает возможность частичного ослабления запрета на экспорт нефтепродуктов, сделав исключение для трубопроводных поставок дизельного топлива, стало известно два дня назад. Вопрос разрешения на поставки дизеля возник на фоне исчерпания мощностей хранения в системе «Транснефти» и отсутствия технологической возможности направить эти объемы дизтоплива на внутренний рынок.

Сегодня, 6 октября, правительство объявило о новых мерах для сохранения стабильности на топливном рынке. Помимо восстановления нефтяникам выплат по демпферу в полном объеме решено было снять ограничения на экспорт дизельного топлива по трубопроводам в морские порты для производителей, поставляющих на внутренний рынок не менее половины от произведенного дизельного топлива.

По словам аналитика Кондратьева, даже с учетом частичного возобновления поставок профицит составит не менее миллиона тонн, поскольку объем поставок дизеля на рынок России в 5,4-5,8 миллиона тонн для внутреннего рынка слишком велик. Специалист полагает, что к концу октября правительство вернется к обсуждению ограничений, смягчив их и для бензина.