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09:49, 6 октября 2023Экономика

Власти России удвоят выплаты нефтяникам

Правительство восстановит выплаты нефтяникам по демпферу в полном объеме

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Правительство решило восстановить выплаты нефтяникам по демпферу в полном объеме с 1 октября — в Налоговый кодекс внесут соответствующие поправки. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Коэффициент по демпферу изменят с 0,5 до 1,0. В результате компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже топлива на внутреннем рынке вырастут вдвое.

«Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом, сдержать рост оптовых биржевых цен, что в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации в рознице на уровне, близком к инфляции», — объяснили в пресс-службе.

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Демпферные выплаты нефтяным компаниям сократили вдвое с 1 сентября в целях экономии бюджетных средств. Таким образом, пониженный коэффициент 0,5 продержался один месяц.

В рамках дополнительных мер по стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива правительство также частично отменило запрет на экспорт дизельного топлива, действовавший с 21 сентября, разрешив его доставку в морские порты трубопроводным транспортом. Кроме того, для поставщиков нефтепродуктов, которые не производят их сами, введут заградительную пошлину в размере 50 тысяч рублей за тонну.

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    Софья Ермакова
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