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08:49, 4 октября 2023Экономика

Власти решили ослабить запрет на экспорт топлива

«Ъ»: власти рассматривают частичное снятие запрета на экспорт дизтоплива

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Правительство рассматривает вариант частичного ослабления запрета на экспорт нефтепродуктов, сделав исключение для трубопроводных поставов дизельного топлива. Об этом со ссылкой на источники пишет «Коммерсантъ».

Собеседник издания рассказал, что такое решение властей может быть принято 4 октября на совещании у вице-премьера Александра Новака с участием нефтяников. При этом смягчение ограничений пока не затронет поставки за рубеж бензина.

Речь может идти об экспорте дизеля по продуктопроводам «Транснефти» «Север» и «Юг». Эти две ветки обеспечивают 75 процентов поставок такого топлива из России за границу. По «Северу» (мощность — 25 миллионов тонн в год) идут отгрузки с Нижегородского, Ярославского и Киришского НПЗ через Балтику, а Юг (4 миллиона тонн в год) обеспечивает экспорт с Волгоградского НПЗ через Новороссийск.

Вопрос разрешения на поставки дизеля возник на фоне исчерпания мощностей хранения в системе «Транснефти». При этом направить эти объемы дизтоплива на внутренний рынок практически невозможно технологически. По словам собеседников издания, крупные нефтяные компании предупредили регуляторов о риске снижения переработки, так как после заполнения резервуаров НПЗ заводам пришлось бы сократить производство не только дизеля, но и бензина.

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Источник «Ъ» в отрасли сообщил, что запрет на экспорт нефтепродуктов может продлиться до 10 октября. При этом введение запрета на поставки топлива за рубеж поддерживал его крупнейший в стране производитель «Роснефть».

Сразу два собеседника газеты отметили, что власти могут ввести механизм квотирования трубопроводного экспорта дизтоплива, чтобы возобновление поставок за границу не спровоцировало резкий рост биржевых цен. По их мнению, об ослаблении эмбарго на экспорт топлива разумно сообщить одновременно с анонсом новых мер по демпферу, что может обнадежить рынок.

Аналитик Kpler Виктор Катона рассказал, что в первые 10 дней запрета нефтяники хранили дизель в системе «Транснефти», чтобы не загружать свои хранилища. По его словам, ослабления запрета целесообразно, так как сейчас именно порты переполняются топливом. Снятие ограничения на трубопроводный экспорт позволит вывезти из России излишки топлива, которые никогда не будут потреблены на внутреннем рынке, добавили в компании.

21 сентября правительство России объявило о введении временных ограничений на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. Речь в нем идет о запрете вывоза из страны бензинов товарных групп и дизтоплива, в том числе приобретенного на биржевых торгах, за некоторыми исключениями, которые имеют незначительную долю в общем экспорте. Кабмин отметил, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей.

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