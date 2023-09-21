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16:03, 21 сентября 2023Экономика

Назван срок начала ограничений на вывоз топлива из России

Ограничения на вывоз из России бензина и дизельного топлива вводят с 21 сентября

Фото: Владимир Баранов / Globallookpress.com

Ограничения на вывоз из России бензина и дизельного топлива будут действовать с 21 сентября. Срок начала действия запрета прописан в постановлении правительства.

Запрет не коснется поставок бензина по межправительственным соглашениям и в рамках гуманитарной помощи. Кроме того, ограничения не затронут транзит топлива для армии и для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена, а также транспортировка бензина физлицами для личного пользования и поставок в Южную Осетию и Абхазию.

Причиной введения ограничений называют необходимость стабилизации цен на внутреннем рынке. Сроки его действия и условия не уточняют, при этом в правительстве полагают, что эти меры помогут насытить топливом внутренний рынок.

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Ранее власти увеличили нормативы поставок автомобильного бензина и дизельного топлива на биржу и организовали ежедневный мониторинг закупок для нужд сельхозпроизводителей с корректировкой объемов. Кроме того, стало известно о возможном увеличении заградительных пошлин на экспорт топлива до 250 долларов за тонну.

Первый замминистра энергетики России Павел Сорокин сообщил о подготовке радикальных мер по прекращению вывоза бензина из страны. Правительство намерено не только решить проблему серого экспорта топлива, но и не допустить его дефицита в будущем.

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    Вячеслав Агапов
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