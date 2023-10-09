В портах Приморска и Новороссийска возобновили отгрузку дизельного топлива

«Транснефть»: в портах Новороссийска и Приморска начались отгрузки дизтоплива

В портах Новороссийска и Приморска в субботу, 7 октября, возобновили отгрузки дизельного топлива. Об этом РИА Новости проинформировал пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

По словам собеседника агентства, возобновление отгрузки дизтоплива начали на основании «заявок нефтяных компаний, подтвержденных в министерстве, и деклараций на них таможенной службы».

Ранее стало известно, что объемы поставок российского дизельного топлива сократились на 57 процентов после решения местных властей временно ограничить вывоз этого вида топлива за рубеж. Отмечалось, что в период с 21 по 30 сентября объемы поставок этого вида российских нефтепродуктов упали до 207 тысяч баррелей в сутки, хотя с начала первого месяца осени находились на уровне примерно в 479 тысяч баррелей.