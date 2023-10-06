В России заявили о снижении цен на топливо на заправках

Глава Минэнерго Шульгинов заявил о снижении цен на АЗС

Министр энергетики России Николай Шульгинов прокомментировал ситуацию со стоимостью топлива на АЗС. Его слова приводит ТАСС.

Шульгинов подчеркнул, что меры правительства России по стабилизации топливного рынка уже привели к снижению цен на АЗС. Он подчеркнул, что специалисты зафиксировали падение стоимости.

«Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история», — подчеркнул глава Минэнерго.