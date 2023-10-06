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23:18, 6 октября 2023Экономика

В России заявили о снижении цен на топливо на заправках

Глава Минэнерго Шульгинов заявил о снижении цен на АЗС
Николай Шульгинов

Николай Шульгинов. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр энергетики России Николай Шульгинов прокомментировал ситуацию со стоимостью топлива на АЗС. Его слова приводит ТАСС.

Шульгинов подчеркнул, что меры правительства России по стабилизации топливного рынка уже привели к снижению цен на АЗС. Он подчеркнул, что специалисты зафиксировали падение стоимости.

«Результаты уже видны, есть тенденция по снижению цен, но это рыночная история», — подчеркнул глава Минэнерго.

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    Марина Совина
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