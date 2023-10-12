В российском регионе власти начали устанавливать цены на бензин

Глава Крыма Аксенов заявил об установке цен на бензин и дизельное топливо на АЗС

Власти Крыма договорились с работающими в регионе топливными компаниям об установке цен на бензин и дизельное топливо. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Сергей Аксенов.

По его словам, с субботы, 14 октября, стоимость дизельного топлива на АЗС в регионе составит 66,8 рубля за литр, бензина Аи-95 — 59,8 рубля, а бензина Аи-92 — 55,8 рубля. Аксенов добавил что через неделю цена на Аи-92 опустится еще на рубль и поблагодарил поставщиков за понимание позиции властей.

Накануне, 11 октября, замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев рассказал, что стоимость топлива в отдельных российских регионах начала снижаться. По его словам, владельцы заправок ведут себя ответственно.

До этого ведомство потребовало от вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) и независимых сетей АЗС снизить цены на топливо в розничной продаже. Соответствующее письмо получили 32 компании. ФАС пригрозила, что при отсутствии реакции может быть возбуждено антимонопольное дело. Проверка деталей ценообразования началась в сентябре.

Оптовая стоимость нефтепродуктов росла с февраля 2023 года, своих максимумов она достигла в середине сентября. К тому моменту в десятках российских регионов покупатели сообщали о дефиците топлива, а оптовые цены начали постепенно влиять на розницу.

Для исправления ситуации правительство с 21 сентября ввело ограничения на экспорт нефтепродуктов. В отношении дизельного топлива они были частично сняты 6 октября.