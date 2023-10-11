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17:39, 11 октября 2023Экономика

ФАС заявила о снижении цен на бензин в регионах

Замглавы ФАС Королев: цены на бензин на АЗС в регионах снижаются

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Цены на бензин и дизельное топливо на независимых автозаправочных станциях (АЗС) в некоторых регионах России начали снижаться. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев, его слова приводит ТАСС.

В ведомстве сейчас работают над снижением цен на независимых АЗС до уровня вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), добавил представитель ведомства.

«Мы видим определенную стабилизацию в ситуации с топливом. Есть примеры в регионах, в которых цены на АЗС снижаются. В целом отмечаем ответственное поведение ВИНКов и независимых сетей», — пояснил он.

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Власти рекомендовали нефтяникам удерживать цены на топливо на АЗС на уровне 21 сентября 2023 года. Пресс-служба кабмина сообщала, что после введения 21 сентября запрета на экспорт бензина и дизтоплива оптовые цены на бирже (СПбМТСБ) снизились на 16 и 21 процент соответственно. Вице-премьер Александр Новак также поручил нефтяникам оперативнее транслировать снижение биржевых цен на мелкооптовые.

21 сентября в России ограничили экспорт бензина и дизеля. Запрет на вывоз топлива ввели из-за резкого подорожания и дефицита в некоторых регионах. По мнению Минэнерго, ограничения предотвратят серый экспорт и помогут насытить внутренний рынок.

Две недели спустя запрет частично отменили. Производителям дизельного топлива разрешили его доставку в морские порты трубопроводным транспортом, если они продают на внутреннем рынке не меньше половины от общего объема выпуска. Также правительство ввело заградительную пошлину в 50 тысяч рублей за тонну нефтепродуктов для поставщиков, которые не производят их сами.

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    Вячеслав Агапов
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