Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
19:44, 6 октября 2023Экономика

Власти порекомендовали нефтяникам удерживать цены на заправках

Нефтяным компаниям рекомендовали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Власти рекомендовали вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) удерживать цены на топливо на АЗС на уровне 21 сентября 2023 года. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с содержанием протокола совещания у вице-премьера России Александра Новака, пишет «Интерфакс».

По итогам этого совещания ранее пресс-служба кабмина сообщала, что после введения 21 сентября правительством запрета на экспорт бензина и дизельного топлива оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на это сырье снизились на 16 и 21 процент соответственно.

Материалы по теме:
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023

При этом, по данным Минэнерго, в мелком опте цены на дизель упали в среднем на 4900 рублей за тонну. В сообщении также отмечалось снижение цен на топливо в 81 российском субъекте от 500 до 15 000 рублей за тонну в зависимости от вида топлива. Новак также поручил нефтяникам оперативнее транслировать снижение биржевых цен на мелкооптовые.

Ранее 6 октября запрет на экспорт топлива был частично отменен. Производителям дизельного топлива разрешили его доставку в морские порты по трубопроводам при условии, что на внутренний рынок идет не менее половины от общего объема выпуска. Кроме того, восстановлены прежние параметры топливного демпфера, а минимальный норматив продаж бензина на бирже увеличен с 13 до 15 процентов, для дизеля — с 9,5 до 12,5 процента. Одновременно правительство ввело заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков, которые не производят их сами.

Что думаешь? Оцени!
    Влада Горячева
    Обсудить
    Последние новости

    Всех украинцев призвали быть готовыми отправиться на фронт. Каким будет усиление мобилизации на Украине?

    Стюардесса назвала самую отвратительную туалетную привычку пассажиров

    Назван способ похудеть с помощью обычных прогулок

    Против россиянина возбудили дело за заражение школьницы ВИЧ-инфекцией

    Байден подтвердил вероятность встречи с Си Цзиньпином

    Власти порекомендовали нефтяникам удерживать цены на заправках

    Россиянин украл из банка девять миллионов рублей и сбежал в Перу

    Блогерша раскрыла дешевое средство для борьбы с облысением

    Ведущий Первого канала дал совет блогерам

    Захарова назвала шокирующим поведение властей Кипра

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости