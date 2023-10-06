Власти порекомендовали нефтяникам удерживать цены на заправках

Нефтяным компаниям рекомендовали удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября

Власти рекомендовали вертикально-интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) удерживать цены на топливо на АЗС на уровне 21 сентября 2023 года. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с содержанием протокола совещания у вице-премьера России Александра Новака, пишет «Интерфакс».

По итогам этого совещания ранее пресс-служба кабмина сообщала, что после введения 21 сентября правительством запрета на экспорт бензина и дизельного топлива оптовые цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) на это сырье снизились на 16 и 21 процент соответственно.

При этом, по данным Минэнерго, в мелком опте цены на дизель упали в среднем на 4900 рублей за тонну. В сообщении также отмечалось снижение цен на топливо в 81 российском субъекте от 500 до 15 000 рублей за тонну в зависимости от вида топлива. Новак также поручил нефтяникам оперативнее транслировать снижение биржевых цен на мелкооптовые.

Ранее 6 октября запрет на экспорт топлива был частично отменен. Производителям дизельного топлива разрешили его доставку в морские порты по трубопроводам при условии, что на внутренний рынок идет не менее половины от общего объема выпуска. Кроме того, восстановлены прежние параметры топливного демпфера, а минимальный норматив продаж бензина на бирже увеличен с 13 до 15 процентов, для дизеля — с 9,5 до 12,5 процента. Одновременно правительство ввело заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков, которые не производят их сами.