Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
11:59, 5 октября 2023Экономика

Власти потребовали от владельцев заправок снизить цены на бензин

ФАС передала нефтяным компаниям и независимым АЗС требование снизить цены

Фото: Александр Река / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) передала вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) и независимым сетям АЗС письмо с требованием снизить цены на топливо в розничной продаже в связи с тем, что биржевая стоимость бензина и дизтоплива значительно упала. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе ФАС уточнили, что письмо получили 32 компании. Если реакции на требование не последует, то в отношении нарушителей может быть возбуждено антимонопольное дело.

Также в службе подчеркнули, что контрольно-надзорные действия в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов продолжаются. Проверке подлежит вся цепочка ценообразования, от закупки на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) до реализации конечному потребителю. В настоящее время по итогам первичной проверки возбуждены уже шесть дел в пяти регионах страны.

О начале проверок ФАС сообщила в сентябре. К тому моменту биржевые цены на топливо обновляли исторические максимумы в ежедневном режиме. Сбить тенденцию удалось только ближе к концу месяца, когда правительство ввело почти полный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
В российских регионах начал пропадать бензин. Что известно о дефиците топлива?
24 августа 2023

По оценкам аналитиков, удержание цен на низком уровне в сентябре привело к тому, что заправкам приходилось продавать топливо себе в убыток. В начале месяца для бензина АИ-92 он составлял 3 рубля за литр, а для АИ-95 — 2 рубля.

В начале октября биржевая стоимость бензина и дизельного топлива значительно отошли от сентябрьских максимумов, однако все равно остаются в полтора раза выше, чем год назад. Кроме того, на фоне слухов о скорой частичной отмене запрета экспорта оптовые цены на топливо вновь поползли вверх.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отказались обсуждать сообщения о переводе Черноморского флота

    Отец Ивана Урганта вспомнил о первой работе своего сына

    Уехавших айтишников захотели привлечь бесплатным жильем

    На Украине решили ввести санкции против сервисов «Яндекса»

    Власти потребовали от владельцев заправок снизить цены на бензин

    В Британии заявили о новом пакете помощи Украине

    Легенда «Спартака» призвал российских футболистов уезжать из РПЛ

    Российский уголь подорожал для зарубежных покупателей

    Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью украинском беспилотнике

    В Кремле рассказали о перспективах войны «до последнего украинца»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости