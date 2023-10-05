Власти потребовали от владельцев заправок снизить цены на бензин

ФАС передала нефтяным компаниям и независимым АЗС требование снизить цены

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) передала вертикально интегрированным нефтяным компаниям (ВИНК) и независимым сетям АЗС письмо с требованием снизить цены на топливо в розничной продаже в связи с тем, что биржевая стоимость бензина и дизтоплива значительно упала. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В пресс-службе ФАС уточнили, что письмо получили 32 компании. Если реакции на требование не последует, то в отношении нарушителей может быть возбуждено антимонопольное дело.

Также в службе подчеркнули, что контрольно-надзорные действия в мелкооптовом сегменте нефтепродуктов продолжаются. Проверке подлежит вся цепочка ценообразования, от закупки на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) до реализации конечному потребителю. В настоящее время по итогам первичной проверки возбуждены уже шесть дел в пяти регионах страны.

О начале проверок ФАС сообщила в сентябре. К тому моменту биржевые цены на топливо обновляли исторические максимумы в ежедневном режиме. Сбить тенденцию удалось только ближе к концу месяца, когда правительство ввело почти полный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива.

По оценкам аналитиков, удержание цен на низком уровне в сентябре привело к тому, что заправкам приходилось продавать топливо себе в убыток. В начале месяца для бензина АИ-92 он составлял 3 рубля за литр, а для АИ-95 — 2 рубля.

В начале октября биржевая стоимость бензина и дизельного топлива значительно отошли от сентябрьских максимумов, однако все равно остаются в полтора раза выше, чем год назад. Кроме того, на фоне слухов о скорой частичной отмене запрета экспорта оптовые цены на топливо вновь поползли вверх.