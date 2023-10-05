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01:21, 5 октября 2023Экономика

ФАС возбудила дела из-за завышенных цен на топливо

ФАС возбудила дела против независимых АЗС из-за завышенных цен на топливо

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила несколько уголовных дел против независимых автозаправочных станций (АЗС) из-за завышения цен на топливо. Об этом сообщается на сайте российского правительства.

Отмечается, что по результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС ведомством было возбуждено несколько антимонопольных дел против по признакам завышения цен на топливо.

Вице-премьер РФ Александр Новак поручил Министерству сельского хозяйства совместно с регионами и ФАС провести мониторинг наценок при продаже дизельного топлива для аграриев и обеспечить снижение цен у посредников, покупающих дизельное топливо на нефтебазах.

Ранее Александр Новак заявил, что правительство России намерено тщательно следить за рисками наценок на топливо на независимых автозаправочных станциях. Соблюдение будет контролироваться властями совместно с представителями ФАС.

27 сентября Новак сообщил о предложении правительства резко увеличить пошлину для «серых» экспортеров топлива с 20 тысяч до 50 тысяч рублей за тонну. Таким образом власти собираются бороться с ростом топливных цен и компаниями, которые вывозят из страны бензин и дизтопливо, предназначенные для использования на внутреннем рынке.

В качестве еще одной меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке российские власти во второй половине сентября временно ограничили вывоз из страны ключевых видов нефтепродуктов. Запрет коснулся бензина товарных групп и дизтоплива, в том числе приобретенного на биржевых торгах.

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    Екатерина Подвигина
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