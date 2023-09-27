Власти России задумали повысить пошлину для «серых» экспортеров топлива

Новак: правительство предложило поднять пошлину для «серых» экспортеров топлива

Правительство России предложило поднять пошлину для «серых» экспортеров топлива c 20 тысяч рублей до 50 тысяч за тонну. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит РБК.

Меру рассматривают в качестве противодействия росту топливных цен и инструмента борьбы с компаниями, которые вывозят из страны бензин и дизтопливо, предназначенные для использования на внутреннем рынке.

В середине сентября стало известно о рассмотрении властями возможности резкого повышения сборов на вывоз всех видов нефтепродуктов до 250 долларов за тонну. Однако позже в Минфине сообщили, что экспортная пошлина на светлые нефтепродукты (включая бензин и дизель) для всех компаний в октябре составит 7,1 доллара за тонну (683 рубля за тонну по актуальному курсу Центробанка), на темные — 23,9 доллара за тонну (2,3 тысячи рублей).

21 сентября правительство России решило временно ограничить вывоз из страны бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. Запрет коснулся бензина товарных групп и дизтоплива, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Меру объяснили в том числе необходимостью борьбы с так называемыми «серыми» экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка.