Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:58, 27 сентября 2023Экономика

Власти России задумали повысить пошлину для «серых» экспортеров топлива

Новак: правительство предложило поднять пошлину для «серых» экспортеров топлива
СюжетКурс доллара:

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Правительство России предложило поднять пошлину для «серых» экспортеров топлива c 20 тысяч рублей до 50 тысяч за тонну. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, его слова приводит РБК.

Меру рассматривают в качестве противодействия росту топливных цен и инструмента борьбы с компаниями, которые вывозят из страны бензин и дизтопливо, предназначенные для использования на внутреннем рынке.

В середине сентября стало известно о рассмотрении властями возможности резкого повышения сборов на вывоз всех видов нефтепродуктов до 250 долларов за тонну. Однако позже в Минфине сообщили, что экспортная пошлина на светлые нефтепродукты (включая бензин и дизель) для всех компаний в октябре составит 7,1 доллара за тонну (683 рубля за тонну по актуальному курсу Центробанка), на темные — 23,9 доллара за тонну (2,3 тысячи рублей).

21 сентября правительство России решило временно ограничить вывоз из страны бензина и дизельного топлива для стабилизации цен на внутреннем рынке. Запрет коснулся бензина товарных групп и дизтоплива, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Меру объяснили в том числе необходимостью борьбы с так называемыми «серыми» экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине узнали об уголовном преследовании главкома ВСУ. Что известно о «деле Залужного»?

    Суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков в годы войны геноцидом

    В Австрии выступили за участие глав МИД России и Белоруссии во встречах ОБСЕ

    Сына Ковальчука вызвали в юношескую сборную России по футболу

    Светлана Бондарчук захотела разделить имущество с экс-супругом

    Канье Уэст решил выпустить новый альбом без предупреждения

    Возлюбленная рэпера Face продала свои ношеные трусы за миллион рублей

    Эксперты дали рекомендации по подготовке к тренировкам на улице

    Названа возможная кандидатура на пост замглавы Минобороны Украины

    Врач перечислила последствия воздействия жары и солнца на кожу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости