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16:39, 27 сентября 2023Экономика

Власти захотели контролировать топливные наценки на российских АЗС

Новак: власти намерены контролировать наценки на топливо на независимых АЗС

Фото: РИА Новости

Правительство России намерено тщательно следить за рисками наценок на топливо на независимых автозаправочных станциях (АЗС). Соблюдение будет контролироваться властями совместно с представителями Федеральной антимонопольной службы (ФАС), заявил вице-премьер Александр Новак. Его слова приводит ТАСС.

Чиновник объяснил необходимость контроля ценовой политики независимых АЗС падением стоимости топлива на оптовом рынке. «При падении биржевых цен это должно отражаться на независимых автозаправках», — уточнил Новак в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

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Ранее Новак сообщил о предложении правительства резко увеличить пошлину для «серых» экспортеров топлива с 20 тысяч до 50 тысяч рублей за тонну. Таким образом власти собираются бороться с ростом топливных цен и компаниями, которые вывозят из страны бензин и дизтопливо, предназначенные для использования на внутреннем рынке.

В качестве еще одной меры по стабилизации ситуации на внутреннем рынке российские власти во второй половине сентября временно ограничили вывоз из страны ключевых видов нефтепродуктов. Запрет коснулся бензина товарных групп и дизтоплива, в том числе приобретенного на биржевых торгах.

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    Анатолий Акулов
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