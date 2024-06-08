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04:33, 8 июня 2024Бывший СССР

На Украине слова Байдена о поддержке сочли «пустой риторикой»

Politico: на Украине сочли «пустой риторикой» слова Джо Байдена о поддержке
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В среде высокопоставленных украинских чиновников слова поддержки Киеву президента США Джо Байдена считают «пустой риторикой». Об этом сообщает Politico со ссылкой на анонимный источник.

По словам собеседника издания, который разговаривал с чиновниками в офисе президента Украины Владимира Зеленского, речь американского лидера не имеет значения.

Отмечается, что на такое отношение к словам главы Белого дома также повлияли «несколько недавних шагов Байдена». Речь идет о заявлении американского лидера в Time, в котором он допустил отказ Украине во вступлении в Североатлантический альянс, о решении не присутствовать лично на мирном саммите по Украине в Швейцарии, а также об ограниченности разрешения использовать оружие Соединенных Штатов по территориям России.

7 июня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретились во Франции, куда они прибыли на празднование 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны. По данным Daily Mail, голливудский режиссер Стивен Спилберг помог с подготовкой речи Байдена на мероприятии.

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      Марина Совина
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