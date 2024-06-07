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22:36, 7 июня 2024Мир

Спилберг помог с подготовкой речи Байдена на мероприятии во Франции

Daily Mail: Спилберг помог с подготовкой речи Байдена на мероприятии во Франции
Стивен Спилберг

Стивен Спилберг. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудский режиссер Стивен Спилберг помог с подготовкой речи президента Соединенных Штатов Джо Байдена на мероприятии во Франции по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Об этом пишет газета Daily Mail, ссылаясь на источник.

«Режиссер Стивен Спилберг, мастер драматических сцен на берегах Нормандии, помог подготовить президента Джо Байдена к его речи», — сказано в статье.

Издание также утверждает, что Стивен Спилберг находился в помещении, где Байден проводил финальную репетицию своей речи. При этом в Белом доме так и не раскрыли, зачем режиссер присутствовал там и получил ли какое-то вознаграждение за свою работу.

7 июня Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретились во Франции, куда они прибыли на празднование 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны.

В апреле сообщалось, что Стивен Спилберг участвует в разработке стратегии для президентской кампании Джо Байдена, который намерен переизбраться на второй срок. Уточняется, что режиссер создает стратегию для Национального съезда Демократической партии.

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      Марина Совина
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