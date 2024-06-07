США выделили Украине 225 миллионов долларов

Байден сообщил о выделении помощи Украине на сумму 225 миллионов долларов

Президент США Джо Байден заявил о выделении Украине финансовой помощи. Об этом сообщает ТАСС.

Общая сумма нового пакета американской помощи Украине составит 225 миллионов долларов. С таким заявлением американский лидер выступил в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча глав государств произошла во Франции, куда они прибыли на празднование 80-летия высадки сил союзников в Нормандии в ходе Второй мировой войны.

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что украинские чиновники восприняли слова президента Байдена о том, что Вашингтон не отвернется от Киева, как пустую риторику.