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00:42, 7 июня 2024Мир

В Киеве сочли пустыми слова Байдена о продолжении поддержки Украины

Politico: в Киеве сочли пустой риторикой Байдена о продолжении поддержки Украины
СюжетРакетные удары по Украине:
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Высокопоставленные украинские чиновники восприняли слова президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не отвернется от Киева, как пустую риторику. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, речь американского лидера по случаю «Дня Д» — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году — «ничего не значит».

Кроме того, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Черниев заявил изданию, что в Киеве недовольны запретом со стороны США на удары по территории России. «Ограничение радиуса нанесения ударов по России не способно обеспечить нашу победу», — отметил он.

Ранее Джо Байден заявил, что США не дадут добро на удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) американским оружием по Москве и Кремлю. Он уточнил, что украинским военным разрешается применять американское оружие только вблизи границы страны для ударов по конкретным целям.

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      Марина Совина
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