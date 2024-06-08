Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:59, 8 июня 2024Интернет и СМИ

Ди Каприо нарушил свое правило не встречаться с женщинами старше 25

Newsweek: Ди Каприо пренебрег правилом не встречаться с женщинами старше 25 лет

Фото: Mike Blake / Reuters

Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо, по всей видимости, пренебрег своим правилом не встречаться с женщинами старше 25 лет. На такое нарушение традиции обратило внимание издание Newsweek.

«Леонардо Ди Каприо, похоже, прервал свою многолетнюю серию отношений с женщинами не старше 25 лет, ведь его нынешней девушке исполнилось 26», — отмечается в статье.

Нынешней девушкой Ди Каприо, по информации СМИ, является итальянская супермодель Виттория Черетти. 7 июня ей исполнилось 26 лет, однако новостей о расставании со знаменитостью в пятницу не последовало. Издание подчеркивает, что разница в возрасте между актером и его возлюбленными давно интересует общественность, многие активно критикуют его за это.

В марте были раскрыты новые подробности романа Леонардо Ди Каприо и его девушки Виттории Черетти. По словам анонимного источника, 49-летний актер пока не готов сделать избраннице предложение руки и сердца.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Федерацию шахмат России лишили членства в ФИДЕ. Почему это сделали и как на решение отреагировали в Москве?

      Украинцы столкнулись с проблемой хуже вооруженного конфликта

      Ди Каприо нарушил свое правило не встречаться с женщинами старше 25

      Россиянин зарезал внучку и правнучку

      Эстония продаст чрезмерно убыточную из-за санкций против России госкомпанию

      Раскрыты подробности суда над экс-главой «Автодора»

      Российский ответ Starlink успешно прошел испытания

      Орбан назвал цель поездки генсека НАТО в Венгрию

      В Севастополе уничтожили безэкипажный катер

      Зеленский раскрыл Байдену тайные подробности о боях в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше