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17:14, 28 марта 2024Ценности

Раскрыты новые подробности романа Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Раскрыты новые подробности романа американского актера и продюсера Леонардо Ди Каприо и его возлюбленной Виттории Черетти. Соответствующую информацию публикует US Magazine.

По словам анонимного источника, 49-летний актер пока не готов сделать избраннице предложение руки и сердца. При этом, как отметил собеседник издания, кольцо, которое манекенщица носит на безымянном пальце, ничего не символизирует.

«Лео и Виттория не помолвлены. Она носит это украшение уже много лет», — подытожил инсайдер.

Ранее в марте возлюбленную Леонардо Ди Каприо сняли с кольцом на безымянном пальце на свидании. При этом модель обнимала избранника во время встречи, а он кормил ее из рук буррито.

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      Екатерина Ештокина
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