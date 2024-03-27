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10:53, 27 марта 2024Ценности

Возлюбленную Леонардо Ди Каприо сняли с кольцом на безымянном пальце на свидании

Фото: Terma,SL / Backgrid USA / Legion-Media

Папарацци сняли итальянскую модель Витторию Черетти с кольцом на безымянном пальце на свидании с американским актером и продюсером Леонардо Ди Каприо. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Отмечается, что влюбленные посетили ресторан Yuca's в Лос-Анджелесе, США. На полученных фото артист предстал в белой футболке, черной бейсболке и серых шортах с карманами. В свою очередь, манекенщица примерила черную вязаную кофту поверх белого топа, синие джинсы и солнцезащитные очки. Также она надела массивную цепь на шею и заплела волосы в две косы по обе стороны головы.

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Черетти надела серебристое кольцо на безымянный палец, которое, по предположениям журналистов, могло оказаться помолвочным. При этом модель обнимала избранника во время встречи, а он кормил возлюбленную из рук буритто.

В сентябре 2023 года Леонардо Ди Каприо познакомил Черетти с матерью Ирмелин Инденбиркен. Они вместе посетили музей Пинакотека Амброзиана в Милане.

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      Алина Гостева
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