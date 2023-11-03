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07:30, 3 ноября 2023Ценности

У Ди Каприо вновь роман с молодой моделью. Кто она, как попала в его «Клуб 25» и почему актер считает ее идеалом?

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Об очередном романе американского актера Леонардо Ди Каприо с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти говорят несколько месяцев. Отношения пары стремительно развиваются — мужчина уже успел познакомить избранницу с друзьями и матерью. Несмотря на прошлые недолговечные романы Ди Каприо с молодыми девушками, инсайдеры регулярно говорят о его истинной любви к новой пассии. Кто такая Виттория Черетти и как ей удалось очаровать главного голливудского бабника — разбиралась «Лента.ру».

Роман Ди Каприо и Черетти стал достоянием общественности благодаря папарацци

В конце октября имя Ди Каприо в очередной раз всплыло в заголовках мировых СМИ. Тогда он попал в объектив папарацци в интимной позе с новой возлюбленной: на снимке избранница положила руку на ягодицы звезды, который предстал перед камерами в спущенных брюках.

Девушкой, которую заметили с Ди Каприо, оказалась 25-летняя манекенщица Виттория Черетти. Пара посетила вечеринку в честь Хэллоуина на окраине Западного Голливуда, где провела время до следующего утра.

Леонардо Ди Каприо на вечеринке с Витторией Черетти

Леонардо Ди Каприо на вечеринке с Витторией Черетти

Кадр: Craze / YouTube

О романе 48-летнего Ди Каприо с Черетти впервые заговорили еще в августе, когда их свидание в Лос-Анджелесе благодаря фотографам стало достоянием общественности. Незадолго до этого, в июне, Черетти также объявила о расставании с мужем, диджеем Маттео Миллери. Супруги состояли в браке три года.

Отношения актера с моделью развивались стремительно. В сентябре Ди Каприо впервые застали за поцелуем с манекенщицей, а уже через три недели он познакомил избранницу с матерью в Милане, где они посетили музей Пинакотека Амброзиана.

За последние несколько месяцев они провели довольно много времени вместе, и им нравится узнавать друг друга на более глубоком уровне

инсайдер из близкого окружения Ди Каприо

Девушек Ди Каприо прозвали «Клубом 25»

Леонардо Ди Каприо заработал репутацию звезды, которая встречается с девушками (чаще всего именно моделями) исключительно до 25 лет. В его так называемый «клуб», о котором часто шутят фанаты и репортеры, в разные годы входили модели Жизель Бюндхен, Бар Рафаэли и Эрин Хитертон, а также именитая актриса Блейк Лайвли. В свое время Ди Каприо также приписывали романы с манекенщицами Тони Гаррн, Келли Рорбах, Ниной Агдал и Камилой Морроне.

Leonardo DiCaprio And Model Megan Roche Fun In The Sun In Ibiza
After Recently Breaking Up With His Stunning Girlfriend Camila Marrone, Leonardo DiCaprio Wasted No Time Moving On As He Appears To Be Engaging In A Deeply Flirty Conversation With Supermodel Gigi Hadid At Casa Cipriani In NYC
Leonardo DiCaprio And Model Megan Roche Fun In The Sun In Ibiza
After Recently Breaking Up With His Stunning Girlfriend Camila Marrone, Leonardo DiCaprio Wasted No Time Moving On As He Appears To Be Engaging In A Deeply Flirty Conversation With Supermodel Gigi Hadid At Casa Cipriani In NYC

Леонардо Ди Каприо с моделью Меган Рош на Ибице

Фото: Backgrid UK / Legion-Media

Одной из последних связей, в которых подозревали Ди Каприо, были отношения с моделью Викторией Ламас. Тогда ее отец, актер Лоренцо Ламас, в интервью New York Post высказался по поводу отношений дочери с актером. По словам мужчины, она действительно была влюблена в голливудского ловеласа.

Я посоветовал ей относиться к этим встречам как к празднику — просто наслаждаться ими настолько, насколько можно, пока они длятся. И если это продлится дольше, чем обычный отпуск, отлично. А если нет, то просто порекомендовал поберечь свое сердце. Потому что она очень молода

Лоренцо Ламасактер

Среди прочего Ди Каприо не раз замечали на публике вместе с супермоделью Джиджи Хадид, которую сейчас подозревают в романе с не менее именитым актером — Брэдли Купером. В июле знаменитости посетили вечеринку в Хэмптоне, а на следующий день отправились на мероприятие, организованное основателем Tao Group Марком Пэкером в честь Дня независимости США.

Представители голливудского актера и американской модели палестино-голландского происхождения тогда никак не комментировали слухи о возможном романе. Однако, по словам репортера Page Six, пара проводила достаточно много времени в компании друг друга.

Ди Каприо считает Черетти идеалом

Несмотря на прошлые романтические связи мировой звезды, на данный момент Ди Каприо влюблен в Витторию Черетти. Как сообщают инсайдеры, пожелавшие остаться анонимными, актер буквально без ума от модели.

Он считает каждую ее черту невероятной и интригующей. Она очень умна и обладает всеми качествами, которые он ищет в партнере. Ди Каприо встречается только с Черетти, потому что у нее есть все, что он ищет в своем партнере

приближенные к актеру источники
The Killers of the Flower Moon Red Carpet Premiere at the 76th Edition of the Cannes Film Festival Leonardo DiCaprio attends the movie screening and red carpet event for Killers of the Flower Moon , directed by Martin Scorsese, during the 76th edition of the Cannes Film Festival on May 20 2023, in Cannes
Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - September 10, 2023 Actor Leonardo DiCaprio attends the final match between Russia's Daniil Medvedev and Serbia's Novak Djokovic
The Killers of the Flower Moon Red Carpet Premiere at the 76th Edition of the Cannes Film Festival Leonardo DiCaprio attends the movie screening and red carpet event for Killers of the Flower Moon , directed by Martin Scorsese, during the 76th edition of the Cannes Film Festival on May 20 2023, in Cannes
Tennis - U.S. Open - Flushing Meadows, New York, United States - September 10, 2023 Actor Leonardo DiCaprio attends the final match between Russia's Daniil Medvedev and Serbia's Novak Djokovic

Леонардо Ди Каприо на Каннском кинофестивале в 2023 году

Фото: Alexandra Fechete / imago-images.de / Globallookpress.com

К тому же актера привлекает озабоченность манекенщицы экологическими проблемами, к которым он сам неравнодушен. Известно, что телезвезда борется за сохранение океанов и лесов еще с 1998 года. А его возлюбленная в 2020 году снялась для обложки Vogue Italia, призывая помочь Венеции из-за повышения уровня воды в каналах.

«До встречи с Лео она была защитником окружающей среды, так что это не значит, что она встретила его и вдруг стала заботиться о природе. Виттория успешна и финансово независима», — рассказывал инсайдер.

Виттория Черетти является дочерью дизайнера Франчески Ладзари. В сопроводительной статье журнала Vogue Italia девушку назвали самой известной моделью Италии. Этот статус помог ей привлечь внимание к проблемам окружающей среды

Примечательно, что как только в сеть слили совместные снимки Ди Каприо и Черетти, пара пропала с радаров папарацци. Звезды, которые осознали, что за ними всегда пристально наблюдают журналисты, стали появляться на одних и тех же мероприятиях порознь.

«На данный момент они намерены сохранить большую часть своего романа в тайне», — сообщают анонимные источники.

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      Екатерина Ештокина
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