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17:40, 30 октября 2023Ценности

Ди Каприо с 25-летней возлюбленной попали на фото в интимной позе

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Eric Gaillard / Reuters

Американский актер Леонардо Ди Каприо и его возлюбленная, модель Виттория Черетти, попали на фото в интимной позе. Соответствующие снимки публикует TMZ.

Известно, что избранники посетили вечеринку, посвященную Хеллоуину, на окраине Западного Голливуда. По данным издания, Ди Каприо вышел из помещения подышать воздухом, а позже к нему присоединилась 25-летняя манекенщица.

На размещенных фото видно, что Черетти положила руку на ягодицы актера. При этом артист приспустил черные брюки, а из-под них были видны серые трусы. Ди Каприо также надел белую классическую футболку и бейсболку. Его партнерша предстала на снимках в темном платье и с рыжими волосами.

В сентябре Леонардо Ди Каприо познакомил друзей с 25-летней возлюбленной. На размещенных кадрах артист с пятью приятелями, двумя подругами и избранницей находится в баре отеля Costes в Париже.

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      Екатерина Ештокина
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