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19:19, 28 сентября 2023Ценности

Леонардо Ди Каприо познакомил друзей с 25-летней возлюбленной

Фото: Affinitypicture / BACKGRID / Legion-media.ru

Американский актер Леонардо Ди Каприо попал в объективы папарацци во время ужина с возлюбленной, манекенщицей Витторией Черетти, и своими друзьями. Соответствующий материал публикует Page Six.

На размещенных кадрах артист с пятью приятелями, двумя подругами и 25-летней возлюбленной сидит в баре отеля Hotel Costes в Париже. На фото видно, что он одет в серую футболку, темные джинсы, черную куртку и бейсболку. В свою очередь, модель примерила кожаный топ на широких бретелях и зеленую юбку-карго длины макси. При этом, как отмечают журналисты, позже актер был замечен в ночном клубе, однако уже без Черетти.

Известно, что Ди Каприо познакомил избранницу с матерью, Ирмелин Инденбиркен. Звезда с родительницей и моделью посетили музей Пинакотека Амброзиана в Милане.

Ранее в сентябре Леонардо Ди Каприо заметили с 25-летней возлюбленной на Неделе моды в Милане. 48-летний артист и манекенщица посетили вечеринку, организованную итальянским брендом Versace. Черетти предстала в объективах фотографов в прозрачном платье телесного оттенка, отказавшись от бюстгальтера.

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    Екатерина Ештокина
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