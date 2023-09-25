Леонардо Ди Каприо заметили с 25-летней возлюбленной на Неделе моды в Милане

Американского актера Леонардо Ди Каприо заметили с возлюбленной Витторией Черетти на Неделе моды в Милане. Соответствующие снимки публикует Page Six.

Как пишут журналисты издания, 48-летний артист и с 25-летняя манекенщица посетили вечеринку, организованную итальянским брендом Versace. Сообщается, что Ди Каприо был одет в черную классическую футболку и пиджак. Актер дополнил образ привычной кепкой, а в качестве аксессуара выбрал массивную золотую цепь.

В свою очередь, Черетти предстала в объективах фотографов в прозрачном платье телесного оттенка и белых туфлях на каблуках и с серебряной цепочкой. При этом на фото видно, что модель отказалась от бюстгальтера.

Отмечается, что они покинули мероприятие по отдельности.

Ранее в сентябре появились подробности нового романа Леонардо Ди Каприо. По данным издания Page Six, артист вступил в отношения с моделью Витторией Черетти. Они встречаются на протяжении нескольких месяцев.