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12:55, 23 сентября 2023Культура

Появились подробности нового романа Леонардо Ди Каприо

Page Six: роман Ди Каприо с Черетти нечто большее, чем интрижка

Фото: Clint Brewer Photography / A.I.M / Legion-media.ru

Появились подробности нового романа 48-летнего американского актера Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщает Page Six.

По данным издания, артист вступил в отношения с 25-летней моделью Витторией Черетти. Пара встречается на протяжении нескольких месяцев. «За последние несколько месяцев они провели довольно много времени вместе, и им нравится узнавать друг друга на более глубоком уровне», — рассказал источник.

По данным другого инсайдера, Ди Каприо и Черетти на одной из вечеринок танцевали всю ночь: «Судя по всему, их роман — это нечто большее, чем мимолетная интрижка».

В начале сентября голливудского актера вновь заметили на свидании с итальянской моделью Витторией Черетти.

О том, что у Леонардо Ди Каприо новый роман, стало известно в августе. Тогда пара прогуливалась с мороженым и кофе со льдом по улицам.

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    Анастасия Астахова
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