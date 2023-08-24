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13:24, 24 августа 2023Ценности

Леонардо Ди Каприо вновь заподозрили в романе с молодой моделью

Фото: Eric Gaillard / Reuters

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо вновь заподозрили в романе с молодой моделью — на этот раз с итальянкой Витторией Черетти. Соответствующую информацию публикует Page Six.

48-летнюю телезвезду заметили на встрече с 25-летней манекенщицей в Лос-Анджелесе. На размещенных кадрах видно, что пара прогуливалась с мороженым и кофе со льдом по улицам, общаясь друг с другом. Ди Каприо был одет в белую футболку и серые шорты в сочетании с кепкой и маской на лице, а его спутница предпочла светлый лонгслив и черные велосипедки.

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Представители пары, а также сами Ди Каприо и Черетти пока никак не отреагировали на слухи о предполагаемом романе.

В сентябре 2022 года в сети появились предположения, что Ди Каприо начал встречаться с моделью Джиджи Хадид. В распоряжение Daily Mail попали снимки папарацци, на которых видно, как Ди Каприо и Хадид общаются друг с другом на вечеринке, прошедшей в рамках Недели моды в Нью-Йорке после очередного показа.

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    Карина Черных
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