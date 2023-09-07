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09:45, 7 сентября 2023Ценности

Леонардо Ди Каприо застали за поцелуем с 25-летней моделью

Актера Леонардо Ди Каприо застали за поцелуем с 25-летней моделью Черетти

Фото: Rocco Spaziani / Globallookpress.com

Голливудского актера Леонардо Ди Каприо вновь заметили на свидании с итальянской моделью Витторией Черетти. Соответствующие видео публикует Page Six.

Папарацци застали 48-летнюю телезвезду за поцелуем с 25-летней манекенщицей в клубе на Ибице. На размещенных кадрах видно, как пара обнимается и целуется в толпе других отдыхающих. Ди Каприо был одет в черную футболку, а на голове у него была кепка. Черетти, в свою очередь, предпочла блестящий топ золотистого цвета в сочетании с голубыми джинсами.

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При этом ни сами звезды, ни их представители никак не комментировали слухи о предполагаемом романе.

В августе Леонардо Ди Каприо заподозрили в романе с Черетти. Тогда пара прогуливалась с мороженым и кофе со льдом по улицам. В то же время в сентябре 2022 года в сети появились предположения, что Ди Каприо начал встречаться с моделью Джиджи Хадид.

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    Карина Черных
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