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12:14, 27 сентября 2023Ценности

Леонардо Ди Каприо познакомил мать с 25-летней возлюбленной

Фото: Rocco Spaziani / Globallookpress.com

Американский актер Леонардо Ди Каприо познакомил мать Ирмелин Инденбиркен со своей возлюбленной, манекенщицей Витторией Черетти. Соответствующую информацию публикует PageSix.

Как сообщают журналисты издания, артист с родительницей и 25-летней моделью посетили музей Пинакотека Амброзиана в Милане. Папарацци сняли звезд, выходящих из упомянутого здания. На размещенных кадрах видно, что Ди Каприо надел привычную черную бейсболку, штаны и куртку. В свою очередь, Черетти выбрала для прогулки брюки-карго и коричневую куртку.

По данным источника, имя которого не разглашается, отношения между избранниками стали более тесными. «За последние несколько месяцев они провели довольно много времени вместе, и им нравится узнавать друг друга на более глубоком уровне», — рассказал инсайдер из близкого окружения Ди Каприо.

Ранее в сентябре Леонардо Ди Каприо заметили с 25-летней возлюбленной на Неделе моды в Милане. 48-летний артист и манекенщица посетили вечеринку, организованную итальянским брендом Versace. Черетти предстала в объективах фотографов в прозрачном платье телесного оттенка, отказавшись от бюстгальтера.

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    Екатерина Ештокина
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