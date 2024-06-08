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04:08, 8 июня 2024Бывший СССР

Украинцы столкнулись с проблемой хуже вооруженного конфликта

Экс-глава «Нафтогаза»: украинцы начнут массово мигрировать из-за энергодефицита

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Многие украинцы воспринимают аварийные отключения электричества в республике хуже, чем сам вооруженный конфликт, в результате граждане могут начать массово мигрировать из страны из-за энергодефицита. О проблеме, с которой придется столкнуться, предупредил экс-глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в беседе с «Украинской правдой».

Он полагает, что Украина находится на грани экономического кризиса, сравнимого с экономическим коллапсов в Венесуэле. Сейчас бизнес не может нормально функционировать в связи с постоянными отключениями, это серьезно влияет на доходы.

«Но что страшнее — что есть много людей, которые воспринимают удары по энергетике и дефициты как что-то более страшное, чем страх войны. И от этого дискомфорта эти люди с большой вероятностью будут покидать страну и ехать за границу. Мы теряем рабочую силу, бизнес останется просто без работников», — заявил Коболев.

Ранее директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что ситуация с электричеством в Киеве существенно ухудшилась, его не хватает для нужд города. Республика столкнулась с катастрофическим дефицитом электроэнергии из-за повреждений объектов инфраструктуры и ремонтов энергоблоков.

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      Александра Синицына
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