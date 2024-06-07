В Киеве ухудшилась ситуация с электричеством

Ситуация с электричеством в Киеве существенно ухудшилась, его не хватает для нужд города. Об этом заявил директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, пишет The Washington Post (WP).
Издание сообщило об ухудшении ситуации с отключением электроэнергии в Киеве, начиная с 3 июня. Подчеркивается, что положение города усугубляется с каждым днем.
«Нам катастрофически не хватает электроэнергии для удовлетворения потребностей», — сообщил директор энергокомпании. Как отмечает WP, в некоторых районах Киева отключены даже светофоры.
4 июня Коваленко сообщил о введении экстренных отключений света в украинской столице. Он подчеркнул, что графики почасовых отключений не решали проблему.