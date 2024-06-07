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12:32, 7 июня 2024Бывший СССР

В Киеве ухудшилась ситуация с электричеством

WP: ситуация с электричеством в Киеве существенно ухудшилась

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Ситуация с электричеством в Киеве существенно ухудшилась, его не хватает для нужд города. Об этом заявил директор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко, пишет The Washington Post (WP).

Издание сообщило об ухудшении ситуации с отключением электроэнергии в Киеве, начиная с 3 июня. Подчеркивается, что положение города усугубляется с каждым днем.

«Нам катастрофически не хватает электроэнергии для удовлетворения потребностей», — сообщил директор энергокомпании. Как отмечает WP, в некоторых районах Киева отключены даже светофоры.

4 июня Коваленко сообщил о введении экстренных отключений света в украинской столице. Он подчеркнул, что графики почасовых отключений не решали проблему.

Алевтина Запольская
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