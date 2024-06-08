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04:30, 8 июня 2024Наука и техника

Телескоп Hubble останется с одним рабочим гироскопом

НАСА: орбитальный телескоп Hubble останется с одним работающим гироскопом

Фото: NASA / Globallookpress.com

Телескоп Hubble останется на околоземной орбите с одним работающим гироскопом. Об этом со ссылкой на НАСА пишет издание SpaceNews.

4 июня американское космическое агентство сообщило, что один из трех оставшихся гироскопов, используемых для ориентации космической обсерватории в пространстве, вышел из строя. Неполадки с данным гироскопом случались и ранее, однако тогда их удавалось исправлять.

«После завершения серии испытаний и тщательного рассмотрения наших вариантов мы приняли решение, что переведем Hubble на работу с использованием только одного из трех оставшихся гироскопов», — заявил директор астрофизического подразделения НАСА Марк Клэмпин.

Второй работающий гироскоп будет отключен в качестве резервного. Переход Hubble к данному режиму работы запланирован к середине июня. Это приведет сокращению научной программы телескопа, но позволит ему продолжить работу до 2030-х годов.

Издание отмечает, что два оставшихся гироскопа были установлены на Hubble в 2009 году и рассчитаны на срок службы в 250 тысяч часов.

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В марте издание сообщило, что в проекте бюджета НАСА на 2025 финансовый год предусматривается сокращение научных программ космических телескопов Chandra и Hubble.

Космический телескоп Hubble был запущен на околоземную орбиту в апреле 1990 года многоразовым транспортным кораблем Discovery.

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      Иван Потапов
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