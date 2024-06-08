В США в авиакатастрофе погиб член экипажа «Аполлона-8»

Астронавт «Аполлона-8» Андерс погиб в авиакатастрофе в штате Вашингтон

Астронавт Уильям Андерс, бывший одним из членов экипажа «Аполлона-8», погиб в авиакатастрофе. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Отмечается, что старинный самолет упал в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон. При этом за штурвалом находился сам 90-летний бывший астронавт.

«Семья опустошена. Он был отличным пилотом, и нам будет его ужасно не хватать», — сказал сын космонавта Грег Андерс.

Всемирную славу Андерс получил после того, как 24 декабря 1968 года сделал фотографию «Восход Земли». На нем запечатлен вид Земли с поверхности Луны.

Также корабль «Аполлон-8» с Андерсом на борту полностью облетел спутник Земли. Один из кратеров Луны получил имя в честь астронавта.