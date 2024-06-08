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03:40, 8 июня 2024Силовые структуры

Россиянин зарезал внучку и правнучку

В Красноярске 75-летний мужчина зарезал внучку и 2-летнюю правнучку

Фото: СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии / Telegram

В Красноярске 75-летний мужчина в ходе бытовой ссоры зарезал 29-летнюю внучку и двухлетнюю правнучку. Об этом сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Республике Хакасии в своем Telegram-канале.

Трагедия произошла на улице Щорса в Красноярске днем 7 июня. Пенсионер поссорился со своей внучкой, после чего несколько раз ударил ее в живот, после чего нанес удары в шею правнучки. Обе пострадавшие умерли на месте от полученных ран. В это время супруг 29-летней девушки находился на работе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, совершенное в отношении двух лиц, в том числе малолетнего». Подозреваемый задержан и допрошен. Следствие намерено настаивать на аресте пенсионера.

«Следователями выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — заключили в СК.

Ранее мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке около 3-й Музейной улицы в Москве. Уточняется, что дети не пострадали, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

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      Евгений Силаев
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