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23:01, 4 июня 2024Силовые структуры

В столичном парке мужчину убили на глазах у его внучек

СК: в столичном парке мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах у его внучек

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке около 3-й Музейной улицы в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета (СК).

Уточняется, что ножевое ранение было нанесено в область сердца. Работники правоохранительных органов изъяли видеозаписи с камер наблюдения.

На кадрах видно, что в момент убийства рядом с мужчиной находились две его десятилетние внучки. Уточняется, что дети не пострадали, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следователи завели уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее в Волгоградской области пьяный житель одного из сел Ленинского района на глазах у детей зарезал бездомную собаку.

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      Юлия Мискевич
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