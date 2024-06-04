В столичном парке мужчину убили на глазах у его внучек

СК: в столичном парке мужчину убили ударом ножа в сердце на глазах у его внучек

Мужчину зарезали на глазах у двух его десятилетних внучек в парке около 3-й Музейной улицы в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета (СК).

Уточняется, что ножевое ранение было нанесено в область сердца. Работники правоохранительных органов изъяли видеозаписи с камер наблюдения.

На кадрах видно, что в момент убийства рядом с мужчиной находились две его десятилетние внучки. Уточняется, что дети не пострадали, их жизни и здоровью ничто не угрожает.

Следователи завели уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее в Волгоградской области пьяный житель одного из сел Ленинского района на глазах у детей зарезал бездомную собаку.