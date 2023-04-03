Пьяный россиянин зарезал бездомную собаку на глазах у игравших рядом детей

В Волгоградской области пьяный мужчина зарезал бездомную собаку на глазах у детей

В Волгоградской области пьяный житель одного из сел Ленинского района на глазах у детей зарезал бездомную собаку. Об этом сообщает региональное МВД на своем сайте.

Как пишет пресс-служба ведомства, 1 апреля в отделение обратилась местная жительница и заявила, что ее 12-летней сын с другом видели, как их односельчанин убил пса. Прибывшие на место полицейские выяснили, что 51-летний россиянин, находясь в сильном алкогольном опьянении, вышел на прогулку со своей собакой породы овчарка. Дойдя до расположенного в округе пустыря, мужчина заметил бродячее животное, подозвал к себе и нанес ему удар ножом в шею. В этот момент рядом играли дети, которые испугались произошедшего и разбежались по домам.

В результате полиция задержала россиянина, который ранее уже был судим. Мужчина признался в содеянном. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве животного из хулиганских побуждений в присутствии детей, наказание по которой может составлять до пяти лет лишения свободы.

Ранее житель Хабаровского края жестоко убил случайно зашедшую к нему во двор собаку, которую захотел съесть. Все это произошло на глазах у соседских детей, игравших неподалеку.