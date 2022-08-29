Россиянин захотел съесть собаку и зарезал ее на глазах у детей

Житель Хабаровского края на глазах у детей зарезал собаку, которую хотел съесть

В Хабаровском крае осудили жителя Вяземского района, который в августе 2021 года захотел съесть собаку и жестоко убил случайно зашедшее к нему во двор животное. Об этом сообщает региональная прокуратура на своем сайте.

По информации ведомства, россиянин привязал животное к столбу и оглушил молотком. После этого он подвесил собаку за задние лапы и перерезал ей горло. Все это произошло на глазах у соседских детей, игравших неподалеку.

Суд признал мужчину виновным в убийстве животного садистскими методами в присутствии малолетних и приговорил к году исправительных работ, сообщает прокуратура.

Ранее в селе Большебрусянское под Екатеринбургом двое пьяных россиян жестоко убили домашнюю собаку, чтобы употребить ее в пищу. По словам зоозащитников, одну часть тела животного мужчины положили в пакет и выбросили, другую — забрали с собой.