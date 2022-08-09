Под Екатеринбургом в Большебрусянском пьяные мужчины растерзали собаку, чтобы ее съесть

В селе Большебрусянское под Екатеринбургом двое пьяных россиян жестоко растерзали домашнюю собаку. Об этом сообщили общественные инспекторы по защите животных на странице во «ВКонтакте».

Мужчины забрали собаку у хозяина и попросили у него нож. Они отрезали у нее лапы, хвост и голову, а после — сняли шкуру и вытащили все органы. Несовершеннолетние рассказали, что двое россиян завернули одну часть тела в пакет и выбросили в мусорку, другую — забрали с собой.

«Они [те, кто убил собаку] хотели ее съесть. Часть останков выбросили в бочку с водой в огороде», — сообщили зоозащитники.

По их данным, один из живодеров был ранее судим за разбой и грабеж. Следователи обнаружили нож и топор на месте убийства собаки.

В момент случившегося мать детей и хозяйка дома были на работе, О том, что мужчины хотят убить собаку, узнал из разговора россиян ребенок.

Ранее в Москве пьяный мужчина задушил свою собаку во время прогулки во дворе жилого дома. Москвич туго затянул на собаке ошейник, после чего протащил ее за поводок по двору, из-за чего животное скончалось на месте.