Пьяный москвич задушил свою собаку во время прогулки и попал на видео

Пьяный житель Москвы задушил свою собаку ошейником во время прогулки во дворе жилого дома

В Москве пьяный мужчина задушил свою собаку во время прогулки во дворе жилого дома. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Инцидент произошел 20 июля возле многоэтажки на Лобненской улице. По информации авторов поста, москвич туго затянул на собаке ошейник, после чего протащил ее за поводок по двору. В результате животное скончалось на месте.

Момент происшествия попал на видео, которое в своем Telegram-канале опубликовала столичная прокуратура. На кадрах видно, как мужчина тащит за поводок собаку, которая уже не может передвигаться и не оказывает сопротивления. Вероятно, к этому моменту она уже была мертва.

В ведомстве сообщили, что в полицию с сообщением о жестоком обращении с животным обратились очевидцы. Прокуратура взяла проверку по этому факту под свой контроль. Точную причину смерти собаки определит экспертиза.

Ранее в Самаре коммунальщики задушили пойманную в одном из дворов собаку прямо на глазах у прохожих. Очевидица сняла происходящие на видео.