Российские коммунальщики задушили собаку на глазах у прохожих и попали на видео

В Самаре коммунальщики задушили собаку, пойманную в одном из дворов, на глазах у прохожих. Видео с места опубликовано в группе «Охотники на живодеров. Антидогхантеры» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как несколько мужчин в форме сотрудников коммунальных служб держат собаку в сетке. Животное держат мордой в снег. Очевидица событий за кадром предупреждает россиян, что у пойманной собаки есть хозяева. В ответ на это один из коммунальщиков заявляет, что это не так, поскольку у животного отсутствует ошейник.

В другой стороне двора коммунальщики загнали в сетку суку со щенками. После замечания прохожей коммунальщик начал говорить, что пойманных собак просто стерилизуют, а затем привезут обратно.

В декабре 2021 года пробравшийся на чужую дачу в Курганской области мигрант до смерти забил булыжником находившегося на участке алабая. По данным следствия, мужчина также избивал собаку деревянной доской. Издевательства над животным зафиксировала камера, находившаяся на участке.